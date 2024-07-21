Коуч объяснила, как парам не потерять интерес к сексу с годами

Между 2 и 3 годами брака пары проживают первый семейный кризис. Во время кризиса важно держать фокус внимания на положительных качествах партнера. Если в отношениях негатива больше, чем позитива, или все стало обыденным, а былые яркие эмоции влюбленности потухли, следует пробудить интерес к сексу. О том, как это сделать, 7info объяснила Анастасия Пармежова, сертифицированный коуч ICF.

Пробудить интерес к сексу можно через пробуждение собственной сексуальности, объясняет эксперт. Древние практики как нельзя лучше способствуют развитию сексуальности и раскрепощению.

Хотя бы один раз в неделю ставьте себе цель заниматься сексом в необычном месте или в красивой атмосфере в собственной постели. Готовьтесь к этой встрече, фантазируйте и делитесь фантазиями с партнером.

Самое главное, что вы можете сделать, чтобы не потерять интерес к сексу в паре — это разговаривать обо всем каждый день. Каждый вечер после ужина обсудите дела, желания, мечты. Ежедневные откровенные разговоры по 15-30 минут способны объединять и поддерживать эмоциональную связь в паре.

Целуйтесь, обнимайтесь, прикасайтесь друг к другу. Поддерживайте друг друга и всегда будьте друг за друга. Любите, говорите комплименты и выражайте благодарность каждый день. Секс — это отражение внутренней раскрепощенности и проявление интеллектуальности людей. Выражайте себя в сексе тае, как вам хочется без стеснения, партнер вас выбрал и принимает вас.

— Желаю вам сохранять интерес к сексу до глубокой старости. Секс одна из важных составляющих счастья человека, не отказывайтесь от счастья, — заключает коуч.