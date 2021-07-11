Костромскую пенсионерку оштрафовали за песни о евреях

- Advertisement -

Творчество пожилой женщины из Костромской области стало причиной судебного разбирательства. Женщине назначили штраф, сообщает пресс-служба Свердловского райсуда города Костромы.

Пенсионерка в течение нескольких лет писала и исполняла песни, их она выкладывала в интернет. Лингвистическая экспертиза усмотрела в композициях женщины признаки возбуждения вражды и ненависти к евреям.

На суде женщина не стала оспаривать, что размещала записи в открытом доступе. Ей назначили наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей.