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Воскресенье, 11 июля, 2021
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Костромскую пенсионерку оштрафовали за песни о евреях

7info7
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Творчество пожилой женщины из Костромской области стало причиной судебного разбирательства. Женщине назначили штраф, сообщает пресс-служба Свердловского райсуда города Костромы.

Пенсионерка в течение нескольких лет писала и исполняла песни, их она выкладывала в интернет. Лингвистическая экспертиза усмотрела в композициях женщины признаки возбуждения вражды и ненависти к евреям.

На суде женщина не стала оспаривать, что размещала записи в открытом доступе. Ей назначили наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей.

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