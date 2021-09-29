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Среда, 29 сентября, 2021
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Костромской студент хотел с помощью гранаты убедить преподавателей не отчислять его

Александр Ильин
Костромской студент хотел с помощью гранаты убедить преподавателей не отчислять его

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В Технологическом техникуме Костромы студент собирался использовать гранату в качестве аргумента для разговора с преподавателями о своём отчислении. Об этом пишет «Kostroma.Today».

По словам учащихся, молодой человек рассказал о своём плане друзьям. Он хотел пригрозить гранатой преподавателям, чтобы те передумали его отчислять. Информация о взрывном устройстве дошла до руководства техникума, где быстро приняли меры.

Молодой человек задержан прибывшими на место правоохранителями.

По предварительной информации, граната была не боевая, а страйкбольная.

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