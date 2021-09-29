Костромской студент хотел с помощью гранаты убедить преподавателей не отчислять его

В Технологическом техникуме Костромы студент собирался использовать гранату в качестве аргумента для разговора с преподавателями о своём отчислении. Об этом пишет «Kostroma.Today».

По словам учащихся, молодой человек рассказал о своём плане друзьям. Он хотел пригрозить гранатой преподавателям, чтобы те передумали его отчислять. Информация о взрывном устройстве дошла до руководства техникума, где быстро приняли меры.

Молодой человек задержан прибывшими на место правоохранителями.

По предварительной информации, граната была не боевая, а страйкбольная.