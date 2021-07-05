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Понедельник, 5 июля, 2021
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Костромичей массово штрафуют за прогулки без масок

Никита Брыкин
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Более семи тысяч жителей Костромской области получили штрафы за несоблюдение коронавирусных ограничений, пишет портал «Kostroma.Today».

С начала года суды рассмотрели почти восемь тысяч дел по статье за нахождение в общественном месте без масок. Чаще всего костромичи гуляли без средств защиты по торговым центрам, магазинам, передвигались на общественном транспорте.

Также эпидемиологические требования нарушали сотрудники магазинов. Известно, что почти по всем делам уже назначили штрафы.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются. Попытки подать жалобу не увенчались успехом для нарушителей.

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