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Четверг, 8 июля, 2021
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Костромичам предложили способ заработать на переписи населения

Никита Брыкин
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Жители Костромской области могут поработать на Всероссийской переписи населения, пишет портал k1news.

Сообщается, что совершеннолетние костромичи могут устроиться переписчиками и контролерами полевого уровня.

Соискателям вакансии переписчик необходимо иметь навыки работы на планшете и умение контактировать с людьми. Они будут работать весь октябрь и смогут получить 18 тысяч рублей.

Контролерам предстоит работать с середины сентября до одиннадцатого ноября. От них помимо прочего требуется опыт организаторской работы. Такие сотрудники могут заработать 20 тысяч рублей.

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