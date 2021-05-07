Костромич жестоко избил 10-летнюю дочь

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В Костроме местный житель жестоко избил 10-летнюю дочь. Суд вынес приговор. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В один из дней мужчина набросился на своего ребенка. В ходе ссоры он хватал ее за плечо, шею, руки, зажимал рот и нос. Осужденный также ударил девочку рукой и ногой в область затылка, толкнул в спину в подъезде, отчего дочь ударилась различными частями тела о лестничные ступени. При этом он угрожал ей убийством.

— Свои действия костромич объяснил грубостью с ее стороны. Ранее его уже судили за избиение супруги, — говорится в сообщении.

В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст.116.1, ч.1 ст.119 УК РФ (побои и иные насильственные действия, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, угроза убийством).

Подсудимый признал вину и извинился перед дочерью. В настоящее время они продолжают общаться, а мужчина прекратил выпивать. Ему назначили наказание в виде 350 часов обязательных работ.