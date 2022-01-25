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Вторник, 25 января, 2022
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Костромич убил друга и вынес труп в подъезд, чтобы он не мешал веселиться

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Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Костромы, которого подозревают в убийстве приятеля, пишет Kostroma.Today.

Инцидент произошел 22 января в коммуналке на улице Терешковой. По предварительной версии, мужчина распивал спиртное с 40-летним другом. В какой-то момент собутыльники начали ссориться.

В итоге злоумышленник схватил нож и воткнул его в грудь оппонента. Потерпевший скончался на месте. Убийцу огорчил этот факт, и он позвал соседа, чтобы тот помог ему вынести труп на лестничную площадку.

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После этого новый приятель и довольный душегуб продолжили высокоградусные посиделки.

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