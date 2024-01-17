Корпорация развития подписала меморандум о сотрудничестве в Евроазиатским центром инновационных производств

Корпорация развития Рязанской области подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Евроазиатским центром инновационных производств (Шанхай). Об очередном туре переговоров сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

По словам Никитина, документом определены конкретные направления партнёрства. В частности, в Рязанской области собираются разместить медицинский центр с высокотехнологичным оборудованием. Стороны договорились о выделении производственных, научно-технических и инвестплощадок и инфраструктуры для реализации совместных проектов.

Китайским предприятиям становится всё более интересным российский рынок. Никитин отметил хорошие перспективы Рязанской области в развитии транспортных хабов, логистического направления.

Группа потенциальных инвесторов в сфере высокотехнологического машиностроения, станкостроения, робототехники и радиоэлектроники приедет в Рязань весной.