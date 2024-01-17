Среда, 17 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Корпорация развития подписала меморандум о сотрудничестве в Евроазиатским центром инновационных производств

7info
spot_img

Корпорация развития Рязанской области подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Евроазиатским центром инновационных производств (Шанхай). Об очередном туре переговоров сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

По словам Никитина, документом определены конкретные направления партнёрства. В частности, в Рязанской области собираются разместить медицинский центр с высокотехнологичным оборудованием. Стороны договорились о выделении производственных, научно-технических и инвестплощадок и инфраструктуры для реализации совместных проектов.

Китайским предприятиям становится всё более интересным российский рынок. Никитин отметил хорошие перспективы Рязанской области в развитии транспортных хабов, логистического направления.

Группа потенциальных инвесторов в сфере высокотехнологического машиностроения, станкостроения, робототехники и радиоэлектроники приедет в Рязань весной.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах