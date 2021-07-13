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Вторник, 13 июля, 2021
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Коронавирусом заболевают в первую очередь непривитые белгородцы

Никита Брыкин
Коронавирусом заболевают в первую очередь непривитые белгородцы
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Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в Белгородской области, пишет портал «Бел.Ру».

По его словам, коронавирусной инфекцией заражаются в основном непривитые белгородцы. Диагноз подтвердился лишь с трех с половиной процентов вакцинированных.

«Болеют непривитые. Если вы проанализируете другие регионы, то увидите, что там, где процент вакцинации ниже, и заболеваемость больше. У нас она ниже», – пояснил Иконников.

Специалист отметил, что благодаря вакцинации у  пациентов нет тяжелых осложнений и смертности.

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