Коронавирусом тяжело болеют молодые люди 30-40 лет, не имеющие хронических заболеваний

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В связи со вновь начавшимся ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией отмечается ухудшение эпидемической обстановки. Увеличивается как количество амбулаторных больных с COVID-19, так и нагрузка на коечный фонд в ковидном госпитале ОКБ им. Н. А. Семашко, сообщила пресс-служба клиники.

Заведующий 2-м Терапевтическим отделением ПО «Городская поликлиника № 2» Роман Соловьёв рассказал о том, кто и как сейчас болеет.

«По началу заболевания и его течению в целом ничего не изменилось, — отметил специалист. — COVID-19 остаётся коварной болезнью с достаточно обширной симптоматикой и клиникой. Стали чаще встречаться формы, протекающие без потери обоняния и вкуса, но со стремительным развитием вирусной пневмонии на 3-4 день от начала заболевания и с достаточно тяжёлым течением. Тяжело болеют молодые люди 30-40 лет, которые не имеют хронических заболеваний, осложняющих течение болезни».

Больница пригласила всех желающих старше 18 лет вакцинироваться. Пункт вакцинации Городской поликлиники № 2» работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00. Запись на прививку по телефону 50-64-84 или через портал Госуслуги.