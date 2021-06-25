Коронавирусом тяжело болеют молодые люди 30-40 лет, не имеющие хронических заболеваний

В связи со вновь начавшимся ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией отмечается ухудшение эпидемической обстановки. Увеличивается как количество амбулаторных больных с COVID-19, так и нагрузка на коечный фонд в ковидном госпитале ОКБ им. Н. А. Семашко, сообщила пресс-служба клиники.
Заведующий 2-м Терапевтическим отделением ПО «Городская поликлиника № 2» Роман Соловьёв рассказал о том, кто и как сейчас болеет.
Больница пригласила всех желающих старше 18 лет вакцинироваться. Пункт вакцинации Городской поликлиники № 2» работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00. Запись на прививку по телефону 50-64-84 или через портал Госуслуги.