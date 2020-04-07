Всё больше анализов на COVID-19 отправляют на подтверждение в Москву

По состоянию на вторник, 7 апреля, в Рязанской области официально выявлено 17 случаев коронавируса. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства по данным на 13.00.

Анализы 20 человек направлены в Москву на подтверждение. Все они изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

На сегодняшний день известно о 2257 гражданах, приехавших из-за границы или контактировавших с возможными переносчиками COVID-19.

На врачебном контроле находятся 934 человека, 1323 человека обследованы и признаны здоровыми.