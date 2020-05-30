В Рязанской области выявлены новые заболевшие коронавирусом

В Рязанской области заболели коронавирусом ещё 74 человека. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил оперативный штаб Москвы.
В целом по России медики выявили 8 тысяч 952 новых случая COVID-19. Новые заболевшие зарегистрированы в 83 регионах страны. При этом почти 42% заражённых не имели клинических проявлений заболевания.
Выздоровели за минувшие сутки 8 тысяч 212 пациентов.
К сожалению, 181 человек скончался. Напомним, в пятницу, 29 мая, в Рязани умер 60-летний мужчина.
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