В пятницу, 29 мая, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти пациента больницы в Рязани. У него был положительный тест на COVID-19.
Мужчине было 60 лет. В больницу его привезли с двусторонним воспалением лёгких. В течение 10 дней пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
– Несмотря на проводимое лечение и усилия врачей, спасти мужчину не удалось, – говорится в сообщении оперативной группы.
Пока не ясно, от коронавируса ли умер мужчина. Точная причина его смерти будет названа после проведения гистологического исследования.
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