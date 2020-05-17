В Рязанской области выявлены новые заболевшие COVID-19

В Рязанской области выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Сообщается, что ещё 94 положительных теста направлено на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии на сегодняшний день в Рязани и области заболели COVID-19 2300 человек. Вместе с условно заражёнными под контролем медиков находятся 2394 человека.
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