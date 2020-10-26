В красной зоне рязанской ОКБ уже неделю работает хирургическое отделение

В зоне для больных коронавирусом в рязанской ОКБ открыли хирургическое отделение, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Как поясняет пресс-служба регионального минздрава, у пациентов с коронавирусом тоже развивается острая хирургическая патология. Так, больные COVID-19 обращаются с инфарктами, инсультами, острыми аппендицитами и другими заболевания. Но так как они инфицированные, то мы не можем проводить лечение в обычном отделении. Для этого было решено открыть хирургическое отделение в красной зоне.

— Там есть собственная операционная и врачи-хирурги. Хирурги красной зоны осуществляют круглосуточное наблюдение и лечение пациентов с covid-19 по хирургическим профилям, — отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Новое отделение действует уже неделю и за это время было организовано круглосуточное дежурство хирургов.

— В составе отделения 4 общих хирурга и 1 торакальный. Они работают с привлечением специалистов узкого профиля — сосудистых и челюстно-лицевых хирургов, травматологов, нейрохирургов. Хирурги красной зоны уже выполнили операции на органах брюшной, грудной полости на магистральных сосудах и работа не останавливается, — говорится в сообщении.