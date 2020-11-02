Ученые спрогнозировали спад пандемии COVID-19 в феврале

В центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) под руководством Алексея Боровкова сделан прогноз по пандемии COVID-19 до конца февраля. Группа выделила три основных сценария развития событий: оптимистичный, средний и пессимистичный.

— Если предположить, что мы пойдем по средней кривой, то в конце января 2021 года в Москве будет около 115 тыс. активных больных, — столько же,сколько было 19 мая на первом пике, — заявил «Известиям» руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» на базе СпбПУ Алексей Боровков.

В феврале эпидемия пойдет на спад, и к началу марта в столице будет около 40 тыс. активных больных, полагает он. Чтобы получить оценку для всей России,приведенные числа нужно умножить примерно на три. Но что касается пика, его предсказать во всей стране невозможно, подчеркнул эксперт.

Впрочем, по словам ученого,многое будет зависеть от решений органов власти и реального поведения людей. Любые изменения этих факторов могут существенно повлиять на прогноз.

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Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:«Пик пандемии в столице придется на середину декабря».