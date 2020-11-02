Ученые спрогнозировали спад пандемии COVID-19 в феврале

В центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) под руководством Алексея Боровкова сделан прогноз по пандемии COVID-19 до конца февраля. Группа выделила три основных сценария развития событий: оптимистичный, средний и пессимистичный.
В феврале эпидемия пойдет на спад, и к началу марта в столице будет около 40 тыс. активных больных, полагает он. Чтобы получить оценку для всей России,приведенные числа нужно умножить примерно на три. Но что касается пика, его предсказать во всей стране невозможно, подчеркнул эксперт.
Впрочем, по словам ученого,многое будет зависеть от решений органов власти и реального поведения людей. Любые изменения этих факторов могут существенно повлиять на прогноз.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:«Пик пандемии в столице придется на середину декабря».