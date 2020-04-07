Рязанцы могут получить бесплатные консультации психологов

В среду, 8 апреля, в Рязани начнут работать телефоны, по которым можно будет получить бесплатную психологическую помощь в сложной ситуации. Консультировать горожан будут сотрудники МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» – специалисты высокой квалификации, имеющие большой профессиональный опыт.

Как отметила глава администрации Рязани Елена Сорокина, пандемия провоцирует у людей повышение тревожности и стресса, и сам режим самоизоляции – большое испытание для современного человека. Ограничение контактов и передвижений выводит нас из зоны комфорта. В таких условиях помощь психолога будет совсем нелишней.

Обратиться за советом можно по телефонам, а также в мессенджере WHATS APP.

Контакты:

8 980 561 20 22

8 980 561 08 14

8 980 561 08 34

8 915 602 92 32

Специалисты ждут вас по будням в рабочее время. Все консультации проводятся анонимно.

– Мы обязательно справимся со всеми трудностями, – заявила Сорокина. – Обращение за квалифицированной поддержкой поможет преодолеть эмоциональный дискомфорт в этот непростой для всех нас период. Несмотря на самоизоляцию, мы вместе!