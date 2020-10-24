Под Архангельском зараженных COVID-19 размещают в коридорах больницы

В Котласе Архангельской области пациентов с коронавирусом размещают в коридорах больницы, сообщает «Котлас.ТВ».

В последнее время в медучреждение поступает все больше и больше пациентов, а мест в больнице не прибавляется. Из-за этого многих приходится размещать в коридорах. При этом некоторые больные спят на раскладушках, а другие прямо на кушетках.

Главная сложность в том, что большинство пациентов не могут самостоятельно передвигаться, есть или даже дышать. Как отметила корреспондент «Котлас.ТВ», сейчас больница скорее напоминает военный госпиталь.

— На сегодняшний день в инфекционном отделении лечатся 320 человек. Только вчера их было на 50 меньше. Из-за такого количества зараженных приходится класть пациентов в коридорах и организовывать там для них спальные места, — делится один из медработников.

По словам врачей, они работают в несколько смен: и день, и ночь. Из-за этого быстро устают, но продолжают оказывать больным всю необходимую помощь. При этом один из работников медучреждения заметил, что в настоящее время ситуация намного тяжелее, нежели раньше.

Однако пациенты не жалуются на врачей, а все понимают. Каждый из перенесших болезнь отмечает, что коронавирус не похож ни на одно заболевание.

— Поверьте, это все правда. Это очень страшное заболевание. Пожалуйста, по возможности не выходите из дома и соблюдайте меры безопасности. В первую очередь хочу поблагодарить медиков, которые несмотря ни на что оказывают нам своевременную помощь, — поделилась одна из пациенток.