Несколько школ в Башкирии перевели на дистанционное обучение

В понедельник, 7 сентября,появилась информация, что в школах нескольких районов Башкирии обнаружили коронавирус. Об этом сообщает газета “Комсомольская правда”.

Министр образований Айбулат Хажин отметил, что вирус нашли в учебных заведениях Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов, из-за чего 323 ребенка в настоящее время обучаются в дистанционном режиме.

По словам министра, в каждом случае решения принимаются по определенному алгоритму. После получения информации об обнаружении коронавируса в школе, в течение двух часов необходимо уведомить Роспотребнадзор. Затем выявляют круг близких контактов, а учитель уходит на дистанционный режим.

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Глава Башкирии Радий Хибиров заметил, что ожидал худшего, однако руководство школ пока справляются с возникшими проблемами.