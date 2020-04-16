На площадке «Единой России» обсудили меры, направленные на защиту предпринимателей

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На площадке партии «Единая Россия» с участием представителей бизнес-сообщества и органов исполнительной власти состоялось обсуждение предложений по дополнительным мерам поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил лидер регионального отделения партии, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин.

В обсуждении принял участие председатель партии Дмитрий Медведев.

В Рязанской области сейчас идет подготовка второго пакета регионального законопроекта, направленного на защиту предпринимателей и работников, напомнил Фомин. В частности, речь идёт о расширении перечня предприятий, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции, возможности предоставления льгот для арендодателей, отраслевых субсидиях, законе по самозанятым гражданам.

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