Липецких работодателей обязали перевести на удаленный режим 30% работников

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов обязал работодателей перевести 30% специалистов на удаленный режим работы. Об этом говорится в обновленном постановлении.

Так, в начале документа говорится о переводе лиц старше 65 лет на самоизоляцию. А последний пункт уже диктует план действий работодателям.

Напомним, в постановлении от 30 октября 2020 года Артамонов рекомендовал перевести 30% работников на удаленный режим работы. А в новом документе от 3 ноября 2020 года глава администрации сделал рекомендацию обязательной.