Более 100 детей в Рязанской области сдали положительные тесты на COVID-19

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В Рязанской области коронавирус подтверждён у 97 детей. Ещё у четверых анализы находятся на проверке в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Также есть данные о возрасте заболевших:
- 9 месяцев – 2
- 1 год – 10
- 2 года – 4
- 3 года – 4
- 4 года – 3
- 5 лет – 4
- 6 лет – 3
- 8 лет – 10
- 9 лет – 7
- 10 лет – 4
- 11 лет – 7
- 12 лет – 7
- 13 лет – 6
- 14 лет – 8
- 15 лет – 7
- 16 лет – 4
- 17 лет – 7.
Условно подтверждён коронавирус у детей 8 месяцев, 12 лет и двоих по 17 лет.
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