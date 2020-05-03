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Более 100 детей в Рязанской области сдали положительные тесты на COVID-19

7info
Изображение Manuel Darío Fuentes Hernández с сайта Pixabay

В Рязанской области коронавирусом заражено 88 детей

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В Рязанской области коронавирус подтверждён у 97 детей. Ещё у четверых анализы находятся на проверке в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Также есть данные о возрасте заболевших: 

  • 9 месяцев – 2
  • 1 год – 10 
  • 2 года – 4
  • 3 года – 4
  • 4 года – 3
  • 5 лет – 4
  • 6 лет – 3
  • 8 лет – 10
  • 9 лет – 7
  • 10 лет – 4
  • 11 лет – 7
  • 12 лет – 7
  • 13 лет – 6
  • 14 лет – 8
  • 15 лет – 7
  • 16 лет – 4
  • 17 лет – 7.

Условно подтверждён коронавирус у детей 8 месяцев, 12 лет и двоих по 17 лет. 

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