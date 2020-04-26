Свежая информация о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

Оперативная группа правительства региона сообщила данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. Информация актуальна на 13 часов 26 апреля.
На этот момент в регионе зарегистрировано 602 случая COVID-19. Ещё 85 положительных тестов на коронавирус находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.
Выздоровели от коронавируса 47 человек. 30 из них потребовалась госпитализация, сейчас они уже выписаны из больницы. Остальные лечились дома, болезнь у них протекала легко.
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