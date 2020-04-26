Воскресенье, 26 апреля, 2020
3.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Свежая информация о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

7info

Из машины в Рязани украли рыболовные снасти

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, сотрудники городского отдела вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали подозреваемого в краже из автомобиля. Около...
Узнать больше

Житель Касимовского района пытался залезть к бывшей жене через чердак

Новости Рязани
Житель Касимовского района незаконно проник в чужой дом. 39-летний мужчина, изрядно выпив, решил выяснить отношения с бывшей женой. Женщина, у которой в...
Узнать больше

В Рязанской области выздоровели ещё 17 человек с COVID-19

Новости Рязани
С учётом того, что ранее из больницы в Рязани было выписано 15 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 32 человек.
Узнать больше
-

Оперативная группа правительства региона сообщила данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. Информация актуальна на 13 часов 26 апреля. 

На этот момент в регионе зарегистрировано 602 случая COVID-19. Ещё 85 положительных тестов на коронавирус находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. 

Выздоровели от коронавируса 47 человек. 30 из них потребовалась госпитализация, сейчас они уже выписаны из больницы. Остальные лечились дома, болезнь у них протекала легко.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Свежая информация о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус Рязань
Оперативная группа правительства региона сообщила данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. Информация актуальна на 13 часов 26 апреля. 
Узнать больше

В Рязанской области женщина убила и расчленила знакомую

Новости Рязани
По данным следствия, утром в субботу, 25 апреля, на одной из улиц в Скопине был обнаружен фрагмент тела человека.
Узнать больше

Следком проверит информацию о нападении на сотрудников скорой в Рязани

Новости Рязани
Следователи изучат все факты и дадут им правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области женщина убила и расчленила знакомую

Новости Рязани
По данным следствия, утром в субботу, 25 апреля, на одной из улиц в Скопине был обнаружен фрагмент тела человека.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 63 случая заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Число заражённых коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 602. За сутки заболели ещё 63 человека. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

Рязанская медсестра показала, как выглядят её коллеги в период пандемии

Новости Рязани
Королёва написала, что медработники пытаются сделать всё, что в их силах, подчеркнув, что всё будет хорошо.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+