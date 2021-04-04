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Воскресенье, 4 апреля, 2021
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Коронавирус продолжает уносить жизни костромичей

Никита Брыкин

В пресс-службе администрации Костромской области сообщили о смерти еще пяти человек с коронавирусом, пишет портал «Kostroma.Today».

Среди погибших — четыре женщины и один мужчина. Подчеркивается, что все они были старше 60 лет и имели тяжелые хронические заболевания.

В частности, 66-летний мужчина страдал болезнью сердца, 83-летняя пенсионерка – инсулинозависимым диабетом.

«У женщин 62, 67 и 72 лет течение COVID-19 было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — подчеркнули чиновники.

Отметим, что всего за прошедший день коронавирусной инфекцией заразились 45 костромичей.

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