Коронавирус продолжает уносить жизни костромичей

В пресс-службе администрации Костромской области сообщили о смерти еще пяти человек с коронавирусом, пишет портал «Kostroma.Today».

Среди погибших — четыре женщины и один мужчина. Подчеркивается, что все они были старше 60 лет и имели тяжелые хронические заболевания.

В частности, 66-летний мужчина страдал болезнью сердца, 83-летняя пенсионерка – инсулинозависимым диабетом.

«У женщин 62, 67 и 72 лет течение COVID-19 было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — подчеркнули чиновники.

Отметим, что всего за прошедший день коронавирусной инфекцией заразились 45 костромичей.