5 мая — день, когда произойдёт лунное затмение и завершится кармически важный для каждого из нас период — коридор затмений. На предстоящее событие возлагают больше надежды и связывают с ним серьёзные опасения: оно пройдёт в знаке Скорпиона, а, значит, обнажит тёмные стороны большинства людей. К чему стоит готовиться, рассказала в интервью изданию «Вечерняя Москва» шаманка Кажетта Ахметжанова.

В период затмения увеличится вероятность возникновения конфликтов и скандалов. Многие займутся самокопанием, отнюдь нежелательным. Есть вероятность, что излишняя концентрация на душевных переживаниях приведёт к ухудшению психологического состояния.

— Обострять тревожное настроение будет полная Луна, которая всегда усиливает наши внутренние страхи и волнения, — предупреждает Кажетта.

5 мая идеально подойдёт для прощания с прежними обидами и для выстраивания вектора на новые цели. Хорошо в этот период переосмыслить ошибки.

— Необходимо избегать слишком активного общения с социумом, поскольку тяжёлый Скорпион может вмешаться в вашу жизнь самым отрицательным образом. Также нежелательно заниматься в указанный день налаживанием личных отношений и попытками укрепить свой союз. Лучше определите для себя приоритеты в рабочей области, где вы легко добьетесь оглушительного успеха, — говорит шаманка.