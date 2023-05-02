5 мая — день, когда произойдёт лунное затмение и завершится кармически важный для каждого из нас период — коридор затмений. На предстоящее событие возлагают больше надежды и связывают с ним серьёзные опасения: оно пройдёт в знаке Скорпиона, а, значит, обнажит тёмные стороны большинства людей. К чему стоит готовиться, рассказала в интервью изданию «Вечерняя Москва» шаманка Кажетта Ахметжанова.
В период затмения увеличится вероятность возникновения конфликтов и скандалов. Многие займутся самокопанием, отнюдь нежелательным. Есть вероятность, что излишняя концентрация на душевных переживаниях приведёт к ухудшению психологического состояния.
5 мая идеально подойдёт для прощания с прежними обидами и для выстраивания вектора на новые цели. Хорошо в этот период переосмыслить ошибки.
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