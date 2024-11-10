Адвокат уточнил информацию о визите консула Италии к обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью

Консул Италии пока не посетил обвиняемого по делу о подрыве железной дороги под Рязанью Руслана Сидики, однако запрос на получение консульской помощи от Сидики поступал. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию разъяснил адвокат Руслана Игорь Поповский. Он отметил, что визит ещё не состоялся, вместе с тем консул писал обращение в СК, но ответа так и не получил. Ещё в августе Руслан Сидики и его защита обращались в итальянское посольство, чтобы тому оказали консульскую помощь. Обвиняемый, помимо российского, имеет гражданство Италии.

Напомним, кроме подрыва железной дороги 11 ноября 2023 года, Руслан Сидики признался и в подрыве военного аэродрома Дягилево в Рязани. Он раскаялся в содеянном.

Сидики рассказал на допросе, что его завербовал в феврале 2023 года сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Диверсионную подготовку он проходил в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года вернулся в Рязань. По данным РИА Новости, Сидики за подрыв железной дороги под Рязанью рассчитывал получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб. Главное управление разведки Минобороны Украины обещало Сидики подданство Великобритании. Получив его, мужчина рассчитывал скрыться в Европе.

Сидики предъявили обвинение в совершении девяти особо тяжких преступлений за подготовку и осуществление террористического акта, а также за незаконное изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой. В ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.