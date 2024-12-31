Ситуация в зоне СВО характеризуется стремительным продвижением российских войск, ежедневно освобождающих новые территории. Украинские силы не способны остановить это наступление, и на Западе уже прогнозируют скорый крах фронта. Экстрасенс Галина Янко в интервью изданию МК уверяет: она также увидела серьёзные перемены на Украине, непосредственно связанные с приходом к власти Дональда Трампа.

По словам Янко, украинское руководство находится в состоянии паники, Зеленский осознает масштаб трагедии, но бессилен изменить ситуацию. Текущие события, по мнению экстрасенса, являются лишь началом более сложных времен для президента Украины. Ему предстоит ответить за причиненные страдания украинскому народу. Попытки бегства сдерживаются кураторами.

Приход Трампа к власти, по прогнозу Галины Янко, резко ухудшит положение украинской власти. Трамп, якобы прекрасно осведомленный о коррумпированности украинского режима, прекратит всяческую финансовую помощь. Он намерен наладить прежние отношения с Россией, что, по словам провидицы, приведет к кардинальным изменениям в геополитической ситуации.

Янко предсказывает завершение СВО на выгодных для России условиях, расцвет российской экономики и улучшение отношений с США. Трамп, будучи прагматичным бизнесменом, понимает выгоду от сотрудничества с Россией и будет стремиться к мирному разрешению конфликта. Он, по словам ясновидящей, искренне уважает Владимира Путина.

Несмотря на предстоящие провокации со стороны Украины до конца января, экстрасенс уверена в мудрости Владимира Путина и его способности противостоять давлению. Украинскому руководству, по уверениям Янко, предстоит ответить за все совершенные злодеяния и растраченные средства.