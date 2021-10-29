Компьютерная Академия ШАГ бесплатно обучит рязанцев во время локдауна навыкам для удаленного заработка

«Компьютерная Академия Шаг» запустила 4 бесплатных ИТ курса для россиян старше 15 лет, в том числе такую возможность получат и рязанцы. С 1 по 7 ноября Академия ШАГ обучит рязанцев навыкам по одному из 4-х ИТ направлений: программирование, дизайн, маркетинг, веб разработка. Слушатели научатся делать сайты, создавать дизайн макеты, изучат основы программирования. Эти навыки могут помочь начать зарабатывать удаленно. Занятия будут проходит онлайн, в виртуальных классах.

Согласно опросу одной образовательной платформы, более половины россиян готовы сменить профессию из-за локдауна. При этом большинство участников исследования хотели бы работать в гибридном режиме, а 2,4% опрошенных боятся заболеть и поэтому не хотят возвращаться в офис. По данным Фонда развития интернет-инициатив, к 2028 году российская экономика будет дополнительно нуждаться в 2 млн ИТ-специалистов.

Бесплатное обучение в «Компьютерной Академии Шаг» будет доступно для жителей России, у которых компьютер или ноутбук для подключения к онлайн-платформе. Если у обучающегося сложности с доступом к компьютеру, сотрудники Академии ШАГ готовы предоставить рабочее место в одном из 93 филиалов Академии по всей России, с соблюдением мер безопасности при коронавирусе.

Занятия будут вести преподаватели в режиме онлайн. У слушателей будет возможность задать вопрос прямо во время занятий, участвовать в дискуссиях, показать свою работу преподавателю и сокурсникам.

«По сути занятия в наших дистанционных классах (так мы называем наше онлайн подразделение) отличается от очного обучения лишь форматом донесения информации. Преподаватель и студенты также встречаются в классе, только виртуальном, что особенно актуально во время локдауна и пандемии. Домашние задания выдаются и проверяются на нашей онлайн-платформе. Точно также, как это происходит в группах которые занимаются очно.

Для нас важно давать знания максимально эффективно, а без живого общения с преподавателем и сокурсниками это очень сложно. Наставник и единомышленники крайне важны, когда человек хочет изменит свою жизнь к лучшему.», — говорит Павел Специан, генеральный директор «Компьютерной Академии Шаг» в России.

Для прохождения обучения необходимо заполнить заявку на сайте Академии. После заполнения, с участниками свяжутся сотрудники Академии и запишут в группу в соответствии с направлением обучения, расписанием и начальными навыками владения компьютером. Первые группы начнут заниматься в понедельник, 1 ноября. Занятия по программе будут проходить 3 дня по 4 ак. часа каждый день. По мере поступления заявок, будут запущены дополнительные группы, вплоть до окончания периода нерабочих дней.

О «Компьютерной Академии Шаг»:

«Компьютерная Академия Шаг» —очная и онлайн школа IT-образования для взрослых и детей, с направлениями обучения в области программирования и графического дизайна. У Академии — 166 филиалов в 22 странах и 22 года опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники «Шага» работают в Cisco, Ebay, Amazon, IBM, Facebook, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.