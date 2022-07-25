Татьяна Проводина

Комиссия оценила ход ремонта теплотрассы на улице Некрасова

Фото с сайта Рязанской гордумы

Комиссия оценила ход ремонта теплотрассы на улице Некрасова.

В комиссию вошли представители администрации Рязани, МУП «РМПТС», подрядчика, а также депутат Рязанской городской думы по округу №20 Александр Чайка. Об этом сообщается на сайте Рязанской гордумы.

Работы на участке 600 метров стартовали в июне, завершить их рассчитывают в первой половине августа. Реконструкция идёт по графику.

Александр Чайка отметил, что объём работ и выделенных средств большой. По его словам, всё делается для того, чтобы теплоснабжение зимой было максимально надёжным.

Всего в 2022 году запланирован капитальный ремонт 10 участков теплотрассы.

Комиссия оценила ход ремонта теплотрассы на улице Некрасова
Комиссия оценила ход ремонта теплотрассы на улице Некрасова
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