Комиссия оценила ход ремонта теплотрассы на улице Некрасова.

В комиссию вошли представители администрации Рязани, МУП «РМПТС», подрядчика, а также депутат Рязанской городской думы по округу №20 Александр Чайка. Об этом сообщается на сайте Рязанской гордумы.

Работы на участке 600 метров стартовали в июне, завершить их рассчитывают в первой половине августа. Реконструкция идёт по графику.

Александр Чайка отметил, что объём работ и выделенных средств большой. По его словам, всё делается для того, чтобы теплоснабжение зимой было максимально надёжным.

Всего в 2022 году запланирован капитальный ремонт 10 участков теплотрассы.