Команды Авиалесоохраны не покидают очаг пожара в Рязанской области даже ночью

Это необходимо из-за частой смены пожарной обстановки в связи с порывистым ветром. Парашютисты-десантники разбили полевой лагерь возле района пожара на минимально безопасном расстоянии.

Авиалесоохрана перебросила на крупный пожар в Спасском районе ещё 49 парашютистов-десантников Федеральной и Новосибирской Авиалесоохраны. Привлечение специалистов, способных работать в сложнейших условиях у кромки пожара, стало необходимым из-за опасности очага и высокой степенью сложности. Им приходится точечно вручную тушить пламя на каждом участке кромки пожара.

С вертолётов обстановку во всём районе пожара отслеживают лётчики-наблюдатели Авиалесоохраны. Они также координируют сбросы воды с водосливных устройств в определённые точки, исходя из выполняемых парашютистами-десантниками задач. Наземные и авиаслужбы находятся на постоянной связи.

На всей территории Рязанской области до особого распоряжения действует режим чрезвычайной ситуации. Также остаётся в силе запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта.

Погодные условия в регионе способствуют возникновению и распространению лесных пожаров. Воздухе прогревается до 30-32 градусов и наблюдается дефицит осадков. Ветер порывами до 10 м/с также осложняет пожарную обстановку. В разных секторах работы для локальной разведки используют беспилотники. Такие погодные условия синоптики прогнозируют в течение всей недели, – сообщает Авиалесоохрана.