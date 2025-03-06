Командир ЧВК «Вагнер» Констебль предсказал интересные события в Курской области

Вооружённые силы Украины испытывают серьёзные трудности на Курском направлении. Об этом изданию 360.ru рассказал командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Констебль.

По его словам, в ближайшее время на этом участке могут развернуться «интересные события».

«Основным театром, где ожидаются активные действия, станет Курская область. Думаю, наши будут отрезать суджанский выступ — со стороны Плехова в сторону Юнаковки, а также с западной стороны», — сообщил Констебль.

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Он отметил, что ВСУ несут большие потери и сталкиваются с проблемами логистики. Кроме того, российские военные активно используют FPV-дроны в ночное время, что позволяет наносить значительный урон живой силе и технике противника.

«Есть ощущение, что на Курском направлении украинские войска выдохлись. Наши ребята будут развивать успех на этом участке, так как на остальных направлениях идут сдерживающие бои», — добавил Констебль.