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Суббота, 14 августа, 2021
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Колян из «Реальных пацанов» поддержал костромской театр на фестивале в Кинешме

Никита Брыкин
Колян из «Реальных пацанов» поддержал костромской театр на фестивале в Кинешме
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Актер Николай Наумов, который известен ролью Коляна в сериале «Реальные пацаны», выступил со словами поддержки в адрес костромского камерного театра. Ролик с его участием появился в социальной сети «ВКонтакте».

Театр примет участие в III Международном фестивале камерных театральных форм «Островский-FEST», который пройдет в Кинешме с 9 по 15 августа.

«Мой любименький костромской камерный драматический театр. <…> Родненькие, я желаю вам всех разорвать, получить огромное удовольствие и процветать», – отметил Наумов.

Костромичи на сцене городского ДК покажут драму в двух действиях «Бесы» по пьесе Владимира Жеребцова «Чморик».

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