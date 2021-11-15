Коллективный иммунитет россиян против коронавируса может достичь 80% в апреле

С учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года вполне можно достичь 80% иммунизации населения к лету. Скорее всего, на этот показатель получится выйти даже в апреле-мае, считает иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Все будет зависеть от приверженности населения вакцинации. QR-коды — мощный инструмент стимулирования. Чем больше регионов их введут в ближайшее время, тем скорее люди задумаются над необходимостью сделать прививку. И, соответственно, тем быстрее мы сможем достичь высокого уровня коллективного иммунитета, — отметил эксперт.

Введение QR-кодов в полном объеме по всей стране планируется 1 февраля 2022 года. 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми QR-коды вводятся в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном, железнодорожном транспорте. О необходимости достижение коллективного иммунитета к лету ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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