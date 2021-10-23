Коллеги режиссёра «Ералаша» Белостоцкого отреагировали на обвинения в педофилии

Знакомые и коллеги режиссёра-постановщика «Ералаша» Ильи Белостоцкого, которого обвиняют в педофилии, высказались по поводу этой резонансной новости, сообщает «Москва 24».

Так, в пресс-службе «Ералаша» заявили, что давно не общались с Ильёй и узнали об аресте из СМИ.

«В нашем киножурнале работа режиссёра предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется», — пояснили в пресс-службе.

В руководстве проекта подчеркнули, что съёмки всегда проходят публично и безопасно. Во время работы с детьми присутствуют их родители или законные представители.

Друг Белостоцкого музыкант Гарри Ананасов рассказал, что шокирован случившимся. По его словам, он знал Илью как доброго и отзывчивого человека, к которому всегда были расположены дети.

Коллеги режиссёра, как пишет «Комсомольская Правда», в течение года пытались получить информацию об Илье.

«Его телефон был постоянно выключен. Когда в Сети многие начали спрашивать, куда делся Илья, кто-то из его родных ответил, что Илья тяжело заболел, попал в больницу, лечится», — сказал один из знакомых обвиняемого.

Ранее сообщалось, что Илья Белостоцкий с середины октября 2020 года находятся в СИЗО. Его обвиняют в педофилии по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Информация об этом начала появляться в СМИ только 21 октября 2021 года.