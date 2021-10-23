Коллеги режиссёра «Ералаша» Белостоцкого отреагировали на обвинения в педофилии

Знакомые и коллеги режиссёра-постановщика «Ералаша» Ильи Белостоцкого, которого обвиняют в педофилии, высказались по поводу этой резонансной новости, сообщает «Москва 24».
Так, в пресс-службе «Ералаша» заявили, что давно не общались с Ильёй и узнали об аресте из СМИ.
В руководстве проекта подчеркнули, что съёмки всегда проходят публично и безопасно. Во время работы с детьми присутствуют их родители или законные представители.
Друг Белостоцкого музыкант Гарри Ананасов рассказал, что шокирован случившимся. По его словам, он знал Илью как доброго и отзывчивого человека, к которому всегда были расположены дети.
Коллеги режиссёра, как пишет «Комсомольская Правда», в течение года пытались получить информацию об Илье.
Ранее сообщалось, что Илья Белостоцкий с середины октября 2020 года находятся в СИЗО. Его обвиняют в педофилии по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Информация об этом начала появляться в СМИ только 21 октября 2021 года.