Количество фальшивых денег в Рязанской области снизилось почти на четверть

С января по сентябрь 2024 года в банковской системе Рязанской области выявлено 69 поддельных денежных знаков. Это на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года. Среди фальшивок — одна поддельная банкнота 100 долларов США, в остальных случаях преступники имитировали рубли, сообщает пресс-служба Центробанка.

Более половины всех подделок пришлось на самый крупный номинал — 5000 рублей. Но в сравнении с 9 месяцами прошлого года их обнаружено в 1,6 раз меньше, 35 штук. Также фальшивыми были признаны 17 тысячерублевых купюр, 4 банкноты номиналом 2000 рублей, две пятисотрублевые и одна сторублевая.

Преступники подделывают и монеты. С января по сентябрь выявлены 6 фальшивых пятирублевых монет и 3 номиналом 10 рублей.

«Опрос Банка России показал, что россияне, когда сомневаются в подлинности денежных знаков, чаще всего стараются вернуть их тому, от кого получили. Реже жители нашей страны передают банкноты в банк для экспертизы или обращаются в полицию. Важно помнить, что нельзя пытаться расплатиться сомнительными купюрами. Лучше удостовериться в их подлинности, обратившись в офис любой кредитной организации для проверки», — советует заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.