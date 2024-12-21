Кол-центры украинских спецслужб спровоцировали граждан РФ на серию нападений

Опергруппа Рязанской области опубликовала предостережение для жителей Рязани и области. Людей призывают к бдительности.

Те, кто считают, что телефонные мошенники — это только про потерю денег и имущества, глубоко ошибаются. Буквально вчера кол-центры украинских спецслужб спровоцировали некоторых внушаемых граждан РФ на реальные нападения на объекты. В результате горели полицейские машины, отделения банков, банкоматы, военкоматы и другие объекты.

Причем под влияние попадают не только пенсионеры — среди обманутых есть 19-20-летние. Жертвами становятся как молодые, так и пожилые люди. Мошенники подстрекают их на действия, которые кажутся немыслимыми в мирное время. При этом практического смысла в этих акциях нет — их главная цель состоит в том, чтобы выставить нас в глупом свете. Обычные люди до сих пор остаются беззащитными перед современными технологиями и изощренными манипуляциями.

Региональные управления ФСБ и МВД, отделение Центробанка и правительство Рязанской области напоминают: не отвечайте незнакомцам. Всегда проверяйте, действительно ли вам звонит или пишет тот, за кого себя выдает человек, или это может быть поддельный аккаунт. Мошенники выманивают личные данные, присылают ссылки, представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время они начали запрашивать фотографии, а это значит — биометрические данные. Просто прекратите разговор и перезвоните тому, за кого выдает себя собеседник.