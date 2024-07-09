Вторник, 9 июля, 2024

Кого не коснётся прогрессивная шкала НДФЛ, рассказали в Госдуме

Автор: 7info

Опубликовано

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Ко второму чтению законопроекта о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) партия «Единая Россия» предложила поправки. Они исключают из действия нормы тех россиян, которые получают северные надбавки. Об этом сообщил первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков.

Он также напомнил, что прогрессия не будет применяться к участникам специальной военной операции.

«Единая Россия» предлагает поправки ко второму чтению, чтобы прогрессия не распространялась на работающих северян, получающих северные надбавки», — сказал Жуков.

Кроме того, он отметил, что в первом чтении также был принят законопроект о семейной налоговой выплате. Эта инициатива предусматривает возврат части подоходного налога для семей с двумя и более детьми в размере 7%. По словам депутата, такие семьи фактически будут выплачивать лишь 6% подоходного налога.

Президент поручил усовершенствовать механизм этой семейной выплаты. Теперь выплаты будут производиться в размере 7% от полной суммы причитающегося налога, а затем из этой суммы будут делаться соответствующие вычеты, которые действуют уже сегодня. Это дополнительная льгота для семей с детьми.

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