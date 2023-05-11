Кого могут призвать на военные сборы по указу Путина?

В 2023 году россияне, находящиеся в запасе, будут призваны на военные сборы в вооружённые силы РФ и органы ФСБ. Об этом гласит указ президента РФ Владимира Путина, который опубликован 10 мая. 7info разъясняет, кого могут призвать на военные сборы, кто входит в запас и кому сборы не грозят.

Из кого формируется запас?

В запас входят граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас ВС РФ, граждане, успешно окончившие военный вуз или военный центр при гражданском вузе. Также в запасе находятся те, кто освобождён или получил отсрочку от призыва, отметили 27-летие и до этого не служили в армии, уволены с воинской службы и поставлен на учёт в военкомате.

В запас входят также женщины, получившие военно-учётную специальность. Также в запасе состоят те, кто прошёл альтернативную гражданскую службу.

Могут ли призывать на сборы сразу после службы в армии?

Впервые на сборы могут призвать через два года после увольнения с военной службы. Затем повестки могут присылать не чаще, чем раз в три года.

Кого освободят от сборов?

От сборов освобождаются люди, занятые на посевных и уборочных работах, педагоги, учащиеся и студенты очной формы. Заочников освобождают от сборов только в период аттестации и написания дипломных работ.

Не грозят сборы отцам трёх и более детей, гражданам, находящимся за пределами РФ. На сборы не призовут мужчин, имеющих ряд оснований для отсрочки от призыва в армию (временно негодны, должны ухаживать за больным родственником, воспитывают ребёнка без матери, имеют ребёнка и беременную жену, участвуют в избирательной кампании), граждан, у которых есть бронь от органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСС, таможни или государственной противопожарной службы.

На сборы не вызывают гражданский персонал ВС РФ и других войск и силовых структур, лётно-технический состав и персонал авиации и железной дороги. Это же касается экипажей морского, речного и рыбопромыслового флота.

Освобождаются от военных сборов депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы. Не призывают людей, которые сидят в тюрьме, имеют непогашенную судимость и граждан, в отношении которых ведётся предварительное следствие.

Как будут вручать повестки?

Месяц назад Госдума утвердила поправки, которые в дополнение к традиционным способам вручения повестки — под подпись, лично в руки — вводят оповещения заказными письмами и дублирование повесток в электронном виде через портал Госуслуг. Несмотря на это, повестки будут приходить преимущественно по старинке.

Врученной будет считаться только бумажная повестка.

Что будет, если не явиться на военные сборы?

Если гражданин получил повестку, но не явился в военкомат в назначенный день, ему грозит административное наказание. Тому, кто уклоняется от сборов, грозит штраф от 500 до 3000 рублей.

Уважительными причинами для неявки по повестке являются смерть близкого родственника, состояние здоровья, которое не позволяет прийти в военкомат. Обе причины потребуют подтвердить документально.