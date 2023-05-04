«Когда придёт восьмой»: учёные расшифровали загадочное послание Ванги об окончании конфликта

Страшный мировой конфликт, который разразится в мире в XXI веке предвидела легендарная болгарская провидица Ванга. Одно из её предсказаний, связанных с ним, учёные смогли расшифровать только сейчас.

Ванга не вдавалась в подробности о том, когда завершится конфликт и кто станет тем человеком, который может его остановить. Однако она дала указание свои потомкам: мир наступит тогда, когда придёт восьмой.

Life пишет: специалисты убеждены, что Ванга имела в виду восьмой президентский срок в России. Два срока страной руководил Ельцин, два – Путин, один – Медведев, и ещё два – Путин.

– Очевидно, что конфликт, согласно видениям Ванги, продлится минимум до 2024 года.