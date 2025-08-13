Когда-нибудь вернутся снова люди из России: рязанец рассказал об экспедиции на Аляску

Тема Аляски сейчас вызывает интерес во всём мире. Ещё бы, ведь именно там состоится встреча двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Событие рискует стать историческим, или как минимум определить, как будет жить планета в ближайшие годы.

Между тем, для Рязани Аляска регион можно сказать не чужой. В нашем городе в 19-м веке жил знаменитый исследователь Русской Америки Лаврентий Загоскин, а уже в наше время были организованы несколько экспедиций на Аляску.

С одним из участников такой экспедиции почти 15 лет назад сделал интервью для газеты «Рязанский университет» Павел Квартников. Публикуем отрывки из текста, написанного в 2011 году.

Герой моего интервью – доцент кафедры физической географии РГУ имени С.А. Есенина, кандидат географических наук, автор и ведущий телепередачи «Среда обитания» Алексей Владимирович Водорезов. В 2011 году он стал участником уникальной экспедиции на Аляску, организованной в рамках проекта «Наследие Русской Америки». Руководил экспедицией рязанец, Герой России, известный путешественник Михаил Георгиевич Малахов. За 55 дней группа исследователей преодолела 1200 километров по воде и суше. Конечным пунктом маршрута стала деревня с символичным названием Рашен-Мишен (Русская Миссия), расположенная на реке Юкон. Накануне Нового года Водорезов поделился собственными наблюдениями, сделанными в ходе экспедиции.

– Алексей Владимирович, расскажите, как Вы решились отправиться в это нелёгкое путешествие?

– Мне всегда хотелось изучать природу! Я окончил с красным дипломом геофак, затем защитил диссертацию и стал преподавать в родном вузе. Вместе с коллегами мне доводилось изучать природу родного края, что, безусловно, интересно… Но вот больших путешествий не получалось! Это была для меня первая экспедиция на Аляску. Мы попытались воссоздать участки, на которых побывали сразу три наших великих землепроходца: Васильев, Лукин и Загоскин. Из кусочков их пути мы постепенно построили наш маршрут, который оказался безумно сложным.

– Какими были Ваши первые впечатления от пребывания на полуострове Аляска?

– Когда попадаешь в экспедицию, начинаешь ценить каждое слово, написанное в книгах исследователей. Особенно, когда доходишь до описания вершины пологого холма высотой под километр, где дует сильнейший ветер, буквально сдувающий путешественников. Именно там понимаешь, каким образом добываются научные данные, скольких трудов стоило человеку под проливным дождём остановиться, отстать от группы, достать гербарную папку, раскрыть её, сорвать растение, аккуратно его уложить. Да ещё и не забыть написать этикетку с указанием точного места и времени сбора, может быть, уникального экземпляра…

Знаете, во время экспедиции очень многое кардинально поменялось в моём представлении о том, как делаются открытия, как изучается наша планета.

– Какими были цели экспедиции?

– Самая главная цель – пройти по маршруту, начав его с реки Нушагак, потом преодолеть перевал с верховьев реки Нушагак на верховья реки Кускоквим, совершить проход по ней, а затем переход по тундре через озёра и, наконец, закончить маршрут в населённом пункте РашенМишен.

По всему маршруту следования необходимо было собрать все данные о российском наследии. Во-первых, нас интересовало языковое наследие. Нужно было узнать, используют ли жители Аляски в речи слова, пришедшие из русского языка. Во-вторых, необходимо было собрать свидетельства русского духовного наследия. Есть ли на полуострове православные верующие, сколько людей себя относят к таковым, изменилось ли отношение жителей Аляски к православной вере и культуре за последние два века.

Участником нашей экспедиции был православный священник Боровского монастыря Калужской области отец Макарий. Он пришёл к выводу, что жители Аляски свято хранят традиции Православия.

Мы изучали постройки, избы и, конечно, по всему маршруту следования описывали географические условия, особенности рельефа, животного мира. Нужно было понять, как изменяется природа, с какой скоростью смещаются реки, оползают ли берега. Без этих данных невозможно понять, стоит ли искать российское наследие.

Объясню почему. Например, известно, что на определённом месте был населённый пункт, но потом люди его покинули… Вероятно, что здесь, как и на Старой Рязани, истоки следует искать в изменениях природных условий. Река изменила течение, пошла по другому пути – к жилищам стало просто невозможно добраться. А в одной аляскинской деревеньке произошёл оползень, в результате которого разрушился храм…

– Алексей Владимирович, поведайте мне и нашим читателям о природе Аляски, климате, местных жителях, поделитесь впечатлениями, дневниковыми записями, расскажите, чем питались, о чём разговаривали, что переживали и познавали в дни экспедиции…

Интервью постепенно перешло в интерактивную лекцию, так как в гости к преподавателю пришли студенты…

Наши землепроходцы привезли на Аляску, где живут индейцы-атапаски и эскимосы, традицию огородничества. Научили выращивать капусту, тыкву, горох, огурцы и многие другие культуры. Для выращивания овощей жители Аляски строят специальные куполообразные сооружения, которые называются green house (зелёный дом). Ведь в любой день года может пойти снег, или случаются заморозки. Эскимосы, проживающие в деревнях, угощали нас огурцами и кабачками.

Человек и природа

Напомню, что некогда Северная Америка в районе Берингова моря и Чукотка были единым целым. Так называемый Берингийский мост, соединявший континенты, был разрушен меньше 10 тысячелетий назад. Там обширная зона шельфа, очень мелководные моря…

Во время последнего Ледникового периода, когда льды забирали колоссальное количество воды из океана, его уровень падал от 60 до 100 метров. А в районе Берингийского моста уровень океана был 20-30 метров – обширная суша, по которой переселялись растения, животные и люди.

Этот уникальный эксперимент по глобальному обмену «Евразия – Америка», поставленный природой, привёл к тому, что мы встречаем на Аляске ту же биоту (исторически сложившуюся совокупность видов живых организмов), что и на Дальнем Востоке. Мы встретили на Аляске таких представителей фауны, как тундровый лебедь, лось, скопа, рябчик, бурый медведь…

На Аляске три вида медведей: белый, чёрный – барибал и бурый — гризли… Гризли и их детёнышей мы видели вблизи… Таких встреч было 15! Их количество так велико на Аляске, что коренной житель имеет право в год заготовить совершенно бесплатно на каждого члена своей семьи одного медведя, да ещё лося и северного оленя в придачу…

Эскимосам государство строит дома с холодильниками, в которых все припасы и хранятся. Питаются аляскинские мишки рыбой. Замечу, что существует пять видов тихоокеанских лососей: чавыча, нерка, кижуч, кета, горбуша. Также встречаются форель и арктический голец. На нерест рыбы идут туда, откуда они родом, — вверх по течению Там их медведи и ловят!

Каждый километр мы встречали новую огромную птицу – белоголового орлана (символ США), величина которого около 70 сантиметров, вес – 5 килограммов, размах крыльев – больше 2 метров. Если взрослые птицы нас побаивались, то малыши подпускали к себе очень близко.

Еда

– Ели нерку! Горбушу и кету на Аляске называют dog-fish (рыба для собак). Жители Аляски такую рыбу не едят – вялят и кормят ею собак. В каждой особи по два литра красной икры! С тех пор я не понимаю, почему в наших магазинах она столько стоит и так ущербно выглядит…

С нами в экспедиции был отличный рыболов, отличный повар, да ещё и йог – Николай Кадырков – парень из Елатьмы, друг семьи Михаила Георгиевича Малахова. Белыми грибами питались! На Аляске грибы не едят, да и икру не едят… выбрасывают!

Времени на разведение костра, просушку одежды порой и вовсе не было. С утра рыбу ловили, жарили, ели и отправлялись в путь. Два термоса у каждого участника экспедиции – один для чая, второй для ухи. С собой у нас был запас колбасы, сыра и шоколада.

Город и деревня

Анкоридж — самый северный город в США с населением более 100 тысяч человек, расположенный в южной части штата Аляска. Для продажи спиртных напитков существуют специальные магазины, вход в которые только по паспорту. В обычных магазинах алкоголь не продаётся.

Между деревнями на Аляске связи нет. Между населёнными пунктами – горы. Эскимосы покупают себе автомобили, чтобы ездить между домами в своём же населённом пункте. Аляска – самый «летающий» штат в мире. Здесь огромное количество частных одномоторных самолётов, которые являются основным средством передвижения.

Дороже всего на Аляске стоит хлеб – семь долларов, бензин – один доллар… Это главные статьи расходов.

Местные жители

Как я уже упоминал, в основные задачи нашей русской миссии входило исследование культуры, традиций её жителей, просветительские беседы в школах…

Все эскимосы ходят на службу в православную церковь. Около церкви в это время по 20-30 квадрациклов. Встречали нас всей деревней! Не преувеличиваю – 50-70 человек – дети, знакомые. Отец Макарий, участник нашей экспедиции, проводил богослужения в храмах, а мы изучали богослужебные книги, язык эскимосов. Оказалось, что около 200 русских слов точно сохранилось по сей день. Это очень ценно.

А ещё эскимосы каждый день ходят в баню… Деревенские школы замечательные, оборудованы по высшему классу. В каждой есть спортзал. Участниками экспедиции были два сына Михаила Георгиевича Малахова – Алексей и Михаил. С младшим мы обучили детей эскимосов национальной русской подвижной игре – «Картошка». Я проводил уроки в местных школах… И песни с детьми пели. Меня даже приглашали на работу – учителем русского языка и географии, просили перевести тексты церковных богослужений.

Запомнилось наше общение с дедушкой, которого зовут Филипп…

– Филипп, как Вам удаётся таким бодрым быть? – Я думаю как молодой!

Во время ужина Филипп заплакал и сказал: «Мне ещё мой прадед говорил, что когда-нибудь вернутся снова люди из России, и ты встречай их как дорогих родственников. Я дождался!».

Из дневников экспедиции «Аляска –2011. Наследие Русской Америки»

– Дождь шёл постоянно – в августе и сентябре на Аляске очень дождливо. Первую часть маршрута мы перемещались вверх по реке – 500 километров. Скорость течения была так высока, что плыть было невозможно… Мы сделали как наши землепроходцы – вылезли из лодок и стали тащить их вдоль берега!

– Второй день. Угораздило именно нашу лодку перевернуться. Напарник встал, решив пофотографировать, и она…перевернулась. Утонула одна из пяти камер, на которой были зафиксированы первые дни нашего пути! Вода холодная – градусов 7-8… как нож! Эх, мечталось о сухой одежде… Ничего. Терпеть можно всё что угодно, если знаешь, что это кончится. Знаете, какая была первая мысль? Утону вот, а на столе рабочем беспорядок, поэтому обязательно нужно выбраться!

– 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, в одном из мест лова мы обнаружили старинную икону… Тогда похолодало – температура не поднималась выше 10-12 градусов. В воде плавали первые жёлтые берёзовые листья. Было такое ощущение, что долго мы не протянем… А мы опаздывали – должны были быть в Рязани 5 сентября по графику, «сгорели» и наши авиабилеты – поменять их было невозможно.

Две недели мы выбирались из тундры, не зная что дальше…Но в итоге мы достигли населённого пункта Рашен-Мишен!