Клычков призвал орловцев не собираться на митинги

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях обратился к жителям региона с просьбой не собираться на митинги, передает «Орловское информбюро».

По его словам, сейчас представляется невозможным проводить такие массовые мероприятия.

«Я всех просто умоляю. Мне постоянно писали партии с просьбами о митингах и демонстрациях – мы всем отказали, потому что у нас коронавирус и за это предусмотрена административная ответственность», – пояснил Клычков.

Глава региона считает, что орловцам не следует поддаваться на провокации и нарушать общественность безопасность. Также он предупредил о жесткой реакции полиции.