5.6 C
Рязань
Вторник, 20 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Клычков призвал орловцев не собираться на митинги

Никита Брыкин
- Advertisement -

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях обратился к жителям региона с просьбой не собираться на митинги, передает «Орловское информбюро».

По его словам, сейчас представляется невозможным проводить такие массовые мероприятия.

«Я всех просто умоляю. Мне постоянно писали партии с просьбами о митингах и демонстрациях – мы всем отказали, потому что у нас коронавирус и за это предусмотрена административная ответственность», – пояснил Клычков.

Глава региона считает, что орловцам не следует поддаваться на провокации и нарушать общественность безопасность. Также он предупредил о жесткой реакции полиции.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]