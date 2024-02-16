Пятница, 16 февраля, 2024

Клиенты Tele2 могут дарить подписку MiXX

Автор: 7info7

Опубликовано

Tele2 предлагает клиентам приобрести для себя или в подарок подписку MiXX S сроком на три, шесть месяцев или год. В зависимости от выбранного периода пользователь может сэкономить от 20% до 35%.

По данным исследования Tele2 в своих цифровых каналах от 2023 года, более 45% пользователей увеличили число подписок за последние два года. Отмечая интерес клиентов, компания постоянно улучшает свой уникальный продукт MiXX – подписку, которая включает в себя крупные сервисы партнеров.

Накануне праздников Tele2 запускает в приложении «Мой Tele2» и на сайте возможность подарить подписку MiXX S близкому человеку. Для этого необходимо быть клиентом Tele2 и определить период, на который будет оформлена подписка – три, шесть или 12 месяцев. При этом купить подписку MiXX S сроком на полгода можно со скидкой 20% за 1200 рублей, а на год – со скидкой 35%, заплатив 1950 рублей.

После оплаты для клиента будет сформирован сертификат с промокодом – его необходимо отправить предполагаемому пользователю MiXX. Благодаря механике конструктора получатель после активации промокода сможет настроить подписку под свои запросы и выбрать из нескольких сервисов необходимые.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280

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