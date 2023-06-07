Среда, 7 июня, 2023
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Кинолог рассказал, какие собаки не подойдут начинающим собаководам

7info
Изображение от lookstudio на Freepik

Если у тебя никогда не было собаки, выбор породы может быть сложной задачей. Выбирая питомца, важно понимать, для каких целей вам нужна собака: спокойные вечера и совместные прогулки или активная выставочная и спортивная деятельность. У всех собак свой характер, есть настоящие тихони, с которыми справится любой собаковод, а есть те, кто совершенно не подойдут для начинающих собаководов.

«Выбирая собаку, важно ориентироваться не на внешность. Необходимо учитывать множество факторов: темперамент, уровень активности, социальные качества, способность к дрессировке и потребности в уходе. Есть определенные породы собак, которые я бы не рекомендовал тем, у кого никогда не было питомца. Например, хаски или тибетский мастиф. Нужно понимать уровень ответственности, когда планируешь завести себе такого питомца», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Какие собаки не подойдут начинающим собаководам

Перед тем, как взять собаку домой, вы должны реально оценить свои возможности. Начинающим собаководам лучше всего выбирать себе небольшого компаньона, который отличается дружелюбным характером, в меру активным, не требующий специального ухода и легко поддающийся дрессировке. Питомец должен подходить вам по темпераменту, не заводите активную собаку, если вы не привыкли к долгим прогулкам и не готовы уделять время для занятий с питомцем.

Активные собаки

Есть собаки, которым сложно усидеть на месте в силу своего характера, породных особенностей и темперамента. Если вы не готовы к ежедневным активным прогулкам, занятиям или, как миминум, тратам на дрессировщика, не нужно заводить активных питомцев, например, хаски или джек рассел теьера. Если не уделять должное внимание активным тренировкам, помимо погромов в доме, собака может обзавестись целым букетом дурных привычек.

Собаки – охранники

Собаки охранных пород, например, тибетский мастиф или кавказская овчарка, – это преданные защитники, готовые до последнего защищать территорию своего хозяина. У этих собак ярко выражены охранные качества. Их воспитание требует занятий с опытным кинологом-дрессировщиком, который научит собаку правильному поведению, а владельца – азам управления такой собакой. Данные породы – это не милые компаньоны, а очень серьезные собаки. Они требуют повышенного внимания, ежедневных тренировок и должного воспитания. Если владелец заводит такую собаку, не учитывая данных особенностей, оставляя питомца без дрессировки – это, к сожалению, иногда приводит к чудовищным последствиям, от которых страдает не только животное, но и окружающие люди.

Собаки с выраженными рабочими качествами

Есть питомцы, у которых сильно выражены рабочие качества, например, охотничьи собаки (лайки, борзые). Таким животным будет сложно без специальных занятий или, как минимум, длительных прогулок с активной физической нагрузкой. Начинающий собаковод может просто не справиться с таким питомцем, и в итоге страдать будут оба: хозяин от нежелательного поведения собаки, а животное из-за отсутствия нагрузки.

Собаки, которые требуют особого ухода

Питомцы, которые требуют особо ухода могут не подойти начинающему собаководу. Например, пули или афганская борзая. Их шерсть требует специального подхода. Некоторые породы не линяют самостоятельно, других нужно выщипывать, но не вычесывать. Если не заниматься систематическим уходом, шерсть таких питомцев портится, что приводит не только к неопрятному внешнему виду, но и проблемам со здоровьем.

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