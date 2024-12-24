Кино-хиты и «Голубой огонёк»: телеканал «Россия» раскрыл новогоднюю программу 2025

Телеканал «Россия» раскрыл программу Новогодней ночи «2025 год вместе»! Во всех уголках нашей большой страны начнется подготовка к празднику: будем слушать Новогоднее обращение Президента, загадывать желания под бой курантов, наслаждаться лучшими фильмами и петь любимые песни. Елка, уютный праздник в кругу родных и друзей, «Новогодний огонёк» – это время, когда сохраняются традиции и звучат добрые пожелания счастья и удачи в новом году!

31 декабря и 1 января вся семья соберется у экрана, чтобы смотреть и пересматривать культовые фильмы, без которых невозможно представить настоящие праздники: «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит», «Карнавальная ночь», «Служебный роман» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Как всегда, телезрителей ждет настоящий праздничный фейерверк премьер! Будут показаны: долгожданная комедия «Холоп-2», волшебная сказка «По щучьему велению», а также семейный блокбастер «Чебурашка», который стал абсолютным лидером российского проката. Настоящим сюрпризом станет короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной», созданный специально для всех поклонников сказок, с нетерпением ожидающих новых приключений любимого Ушастика.

В дни новогодних каникул телеканал «Россия» порадует зрителей знаковыми многосерийными фильмами, которые уже стали легендой. Среди них остросюжетные сериалы «Бригада» и «Ликвидация», масштабная экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Кроме того, состоится премьера нового авантюрного детектива «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым в главной роли. Для семейного просмотра предложат увлекательные сказки, комедии и приключенческие фильмы: «Конёк-Горбунок», «Холоп», «Серебряные коньки», «Непослушники» и другие.

Каждое воскресенье Андрей Малахов собирает за своим праздничным столом звезд кино и эстрады, талантливых артистов и народных исполнителей из разных уголков страны, чтобы вместе исполнить любимые «Песни от всей души». Эта народная программа уже стала неотъемлемой частью новогоднего застолья. По традиции, провожаем старый год вместе с Андреем Малаховым и его праздничным выпуском «Новогодние песни от всей души».

После Новогоднего обращения Президента под бой курантов загадаем самые заветные желания и проведем волшебную ночь с легендарным «Новогодним огоньком»! Зрителей ждут поздравления от любимых артистов, юмористические выступления, культовые хиты, премьеры новых песен, эффектные сюрпризы, неожиданные номера и дуэты. В программе «Новогодний огонёк – 2025» примут участие яркие звезды самых разных жанров, телеведущие и участники популярных программ телеканала «Россия». Ведущими грандиозного шоу станут Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев.

Фото: телеканал «Россия». Возрастное ограничение: 16+.