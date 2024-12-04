Кит Келлог, назначенный Дональдом Трампом спецпредставителем по вопросам Украины, поделился в эфире Fox News подробностями сентябрьской встречи Трампа с Владимиром Зеленским, прошедшей в Trump Tower. По его словам, Трамп выразил свою позицию о необходимости завершения украинского конфликта, который продолжается уже более 1000 дней. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Президент очень четко сказал: „Время пришло“», — отметил Келлог, добавив, что Трамп прямо обозначил свою готовность способствовать окончанию войны. Келлог также поддержал позицию Трампа, назвав конфликт не только затянувшимся, но и превратившимся в проблему глобального масштаба.

При этом Келлог подчеркнул: «Большая ошибка — недооценивать Дональда Трампа. Мир уже делал это и совершил огромную ошибку». Эта реплика явно адресована критикам, которые сомневаются в способности Трампа сыграть решающую роль в урегулировании кризиса.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что Москва готова рассмотреть любую мирную инициативу от Трампа, если такая поступит. Однако он подчеркнул, что Россия не собирается жертвовать своими базовыми интересами ради урегулирования.

Дальнейшие шаги Трампа в этом направлении станут важным индикатором его намерений и возможностей повлиять на развитие конфликта. Вопрос остается открытым: сможет ли его подход привести к реальным переменам?