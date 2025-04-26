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Фото: администрация Касимовского округа
Новости Касимова

Касимов получил бронзу на всероссийской премии «Туристические города»

Анастасия Мериакри

Касимов занял 3 место во всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город музейного туризма». Об этом сообщает администрация округа.

Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны. Её лауреатами становятся муниципальные образования или отдельные населенные пункты по итогам открытого конкурса. 

В 2025 году в финальных мероприятиях премии, которые состоялись 24-26 апреля в Воронеже, приняло участие 67 городов.

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Премия «Туристические города» является частью отечественной туристической экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия.

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