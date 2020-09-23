Рязанское путешествие космонавта Николая

«В городе более 30 объектов, связанных с историей российской космонавтики», – с этих слов краеведа, сотрудника Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина Игоря Канаева начинается наша увлекательная экспедиция по городу Рязани.

Приокский в иллюминаторе

У настоящих космонавтов вся жизнь – в движении. Космонавт Николай в сопровождении краеведа начинает своё путешествие с улицы Октябрьской в микрорайоне «Приокский» нашего города. Эта улица, по словам нашего гида, могла быть названа в честь первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина. И, хотя этой инициативе было не суждено осуществиться, Приокский вполне можно именовать Космическим микрорайоном города Рязани.

В конце 60-х годов XX века в микрорайоне «Приокский» был открыт кинотеатр «Космос». По словам старожилов, на фронтоне кинотеатра располагалось масштабное мозаичное панно, которое являлось символом прорывных достижений нашего отечества в космической отрасли. В 90-е годы кинотеатр, в котором некогда собирались сотни рязанцев для просмотра киноновинок, прекратил своё существование, а в настоящее время здание окончательно потеряло свой исторический облик.

Путешествовать по городу нам довелось в один из самых дождливых летних дней. И вот на автомобиле, который в условиях плохой видимости напоминает батискаф, наша команда приближается к парку имени Ю.А. Гагарина. Парк был создан в честь запуска первого искусственного спутника Земли. После 12 апреля 1961 года наименование «Парк имени Ю.А. Гагарина» прочно закрепилось за этим местом.

Присутствует ли в парке космическая тематика? Космонавту Николаю хотелось бы, чтобы её было больше. Можно установить табличку с наименованием парка, стенды с информацией о Юрии Гагарине и рязанцах, имевших непосредственное отношение к покорению космических вершин. Однако, неподалёку от Дома культуры «Приокский» расположена детская площадка в форме ракеты, которую космонавт Николай с удовольствием посетил.

Рядом с парком находится улица Космонавтов. На этой улице расположен рязанский лицей №52, прямое отношение к которому имеет большая часть нашей команды. Мы точно знаем, что здесь готовят людей, способных на космические подвиги!

Неподалёку от лицея находится спортивный центр «Космос», на фоне которого космонавт Николай смог подробно пообщаться с краеведом Игорем Канаевым о космических местах микрорайона «Приокский». Именно здесь он узнал, что любовь рязанцев к космонавтике была настолько велика, что на одной из школ района при строительстве выложили панно «Космонавт» из красного кирпича. Конечно, это место сразу же вошло в план нашей экспедиции.

Циолковский. Опередивший время

Переместившись в центр города, мы оказались у здания Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. В этом здании располагалась Рязанская мужская гимназия, являвшаяся главным учебным заведением в Рязанской губернии в 1804-1917 гг. Именно здесь великий учёный, теоретик космонавтики Константин Эдуардович Циолковский успешно сдал экзамен на звание учителя.

В вузе сейчас находится аудитория имени Циолковского. Но это не единственное место в Рязани, напрямую связанное с биографией учёного. В центре города сохранились два дома, в которых К.Э. Циолковский жил со своей семьёй. Один из них находится на улице Вознесенской, а второй – на улице Урицкого. Посетив эти исторические места, команда проекта направилась к памятнику Циолковскому. Монумент, открытый в 1982 году, находится в самом начале улицы, названной в честь великого теоретика космонавтики. Изобретения К.Э. Циолковского, как мы узнали на его малой родине, в селе Ижевском, дали зелёный свет многим современным практикам, в том числе Илону Маску.

Космос – наш

Куда же ведёт улица Циолковского? Наш гид Игорь Канаев знает ответ на этот вопрос. Она ведёт к скверу имени ракетостроителя, академика Владимира Фёдоровича Уткина. В этом сквере установлены бюсты двум уроженцам Касимовского района, внёсшим вклад в развитие ракетостроительной и космической отрасли – Владимиру Фёдоровичу Уткину и Владимиру Викторовичу Аксёнову.

Мы направляемся в посёлок «Шлаковый» города Рязани. На улице Ломоносова, д 9/1 находится дом, в котором неоднократно останавливался во время пребывания в нашем городе Юрий Гагарин. Именно в этом рязанском доме жил брат первого космонавта Земли – Валентин Алексеевич, который работал на одном из рязанских заводов. Сейчас на доме установлена мемориальная доска.

Канаев и космонавт в сквере и у мемориальной доски на Ломоносова.

Известно, что во время пребывания в Рязани Юрий Гагарин посещал Рязанский кремль, Рязанский театр драмы, музеи города.

Встречи космонавта с рязанцами запечатлены в короткометражном документальном фильме.

Проезжая по улице Ю.А. Гагарина, расположенной неподалёку от Центрального парка культуры и отдыха, мы делаем остановку у Рязанского государственного радиотехнического университета. Теперь он носит имя Владимира Фёдоровича Уткина.

В вузе уже много десятилетий ведутся разработки, направленные на изучение и освоение Космоса. Выпускники университета имеют прямое отношение к космической отрасли. Во дворе главного корпуса вуза установлена стела в виде космической ракеты.

Финальной точкой нашего рязанского маршрута стал Фёдоровский зал Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина. Краевед, сотрудник библиотеки Игорь Канаев рассказал, что зал посвящён философу, футурологу, уроженцу Рязанской земли Ивану Фёдоровичу Фёдорову. В зале установлен портрет учёного. И.Ф. Фёдоров, по преданию, помогал К.Э. Циолковскому постичь загадочное и совсем неизведанное в то время космическое пространство. «Космос – наш», – к такому выводу пришёл космонавт Николай после знакомства с «рязанским космизмом».