Энергия Бурана

Уроженец Пронского района Владимир Алексеевич Хренов – генерал-майор, почётный строитель Байконура. Он сдавал в эксплуатацию первую очередь ракетно-космического старта на космодроме. Принимал участие в одном из самых масштабных проектов XX века – создании многоразовой ракетно-космической системы комплекса «Энергия-Буран».

Владимир Алексеевич Хренов

Владимир Алексеевич – автор книг о ракетно-космической отрасли. Одна из них «Созидатели космодрома Байконур». В издании рассказывается об истории космодрома Байконур, о людях и организациях, принимавших активное участие в его строительстве и введении в эксплуатацию. Эту и другие свои книги Владимир Хренов выпустил на собственные деньги. Издание «Созидатели космодрома Байконур» с автографом Владимир Хренов подарил команде проекта #КартаКосмосРязань.

Строитель Байконура не забывает свою малую родину – деревню Терновая Погореловка Пронского района. Здесь у Владимира Алексеевича свой дом, куда он часто приезжает из Москвы. Хорошо помнит, как старшеклассником ходил в школу за 7,5 километров, и считает, что такие ежедневные «тренировки» помогли ему стать выносливым, что пригодилось в дальнейшей службе.