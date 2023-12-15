Карина Кокс расплакалась от новых правил шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

В новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» определятся первые финалисты проекта. Участники ожидают подвоха от ведущих: очевидно, что правила на голосовании поменяются. И действительно Ольга Бузова и Михаил Галустян решили внести свои коррективы в ход игры. Новые правила голосования довели некоторых игроков до бурной радости, а кого-то — до слез, сообщает пресс-служба телеканала.

Похоже, что интриги среди звездных участников шоу немного утихли. Каждый понимает, что ход игры может измениться в любую минуту, ведь до финала остается совсем мало времени. Впрочем, для подстраховки коалиции все равно продумывают схемы голосования.

Карина Нигай продолжает пытаться всеми способами избежать испытания на вылет, так как практически вся «женская» коалиция настроена против нее. Ее неприязнь к Яне Енжаевой продолжается: стилист считает ее недостойной финала.

«Она неприятная и слабая девочка. Пусть едет домой, нечего ей делать на таких шоу!», — высказалась Нигай в адрес актрисы.

На голосовании ведущие предложили новые правила. Участники не были к ним готовы и не успели обсудить стратегию. Результат голосования оказался неожиданным, а кому-то и вовсе показался несправедливым. Одна из самых сильных участниц проекта, Карина Кокс, не смогла сдержать слез и эмоций.

Карина Кокс, фото ТНТ

«После церемонии я была подавлена. У меня были настолько диаметрально противоположные эмоции: от ощущения радости и безопасности до какой-то несправедливости!», — высказалась певица.

Первых финалистов определит испытание, которое станет одним из самых сложных на проекте.

Новый выпуск выйдет в эфир ТНТ 17 декабря в 18.30.