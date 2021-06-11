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Пятница, 11 июня, 2021
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Кардиолог рассказал об ощущениях человека на грани инфаркта

7info7
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Кардиолог Владимир Глаголев в своём интервью порталу «Доктор Питер» рассказал, что может ощущать человек на грани инфаркта. Многие его советы помогут опознать предынфарктное состояние и вовремя принять меры.

Инфаркт миокарда, по словам медика, не всегда сопровождается болью в сердце. В 30% случаев он не проявляется неприятными ощущениями в области грудной клетки. Например, заболеть может рука, шея, зубы, поясница или даже живот.

Кроме того, боль в груди не всегда связана именно с предыинфарктным состоянием. Она может свидетельствовать о заболеваниях позвоночника, пищевода, аорты или лёгких.

В то же время у инфаркта миокарда есть ряд отличительных признаков. Вот некоторые из них:

  • одышка;
  • холодный пот;
  • страх смерти;
  • потеря сознания.

Чтобы снизить риск возникновения инфаркта, Глоголев советует россиянам вести здоровых образ жизни, отказаться от курения, следить за показаниями давления, сахара и уровнем холестерина. Кроме того, необходимо проходить профилактические осмотры у врачей.

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